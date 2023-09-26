Армия Израиля нанесла удар по трем объектам ХАМАС в секторе Газа

По данным армейской пресс-службы, удар последовал на фоне беспорядков, устроенных палестинцами на границе

ТЕЛЬ-АВИВ, 26 сентября. /ТАСС/. Израильские военные нанесли удар с беспилотника по военному посту палестинской радикальной организации ХАМАС в секторе Газа, затем последовали удары по еще двум объектам этой же группировки. Об этом сообщила армейская пресс-служба.

По ее информации, удар был нанесен на фоне беспорядков, устроенных палестинцами на границе с Израилем. Во время этих столкновений "подозреваемый бросил бутылку с зажигательной смесью в сторону военного поста Армии обороны Израиля рядом с барьером безопасности [на границе], из-за чего военный пост загорелся", - сообщили военные.

"В ответ БПЛА Армии обороны Израиля нанес удар по военному посту, принадлежащему террористической организации ХАМАС, находившемуся в районе [города] Рафах, рядом с которым произошли беспорядки", - говорится в сообщении.

Позднее армейская пресс-служба заявила о нанесении еще двух ударов по объектам ХАМАС в палестинском анклаве. "Некоторое время назад после жестоких столкновений, случившихся рядом с барьером безопасности [на границе] между Израилем и сектором Газа, танк Армии обороны Израиля и вертолет Армии обороны Израиля нанесли удары по еще двум военным постам, принадлежащим террористической организации ХАМАС. Один из этих постов находился в районе Карни (бывший КПП на границе Израиля и сектора Газа - прим. ТАСС), а второй находился в районе [города] Рафах. В обоих этих местах произошли жестокие беспорядки, включавшие стрельбу по военнослужащим Армии обороны Израиля", - сообщили военные.