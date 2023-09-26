В Нигерии профсоюзы объявили о предстоящей бессрочной забастовке

Согласно заявлению лидеров Нигерийского конгресса труда и Конгресса профсоюзов, она приведет к остановке в стране экономической активности

ПРЕТОРИЯ, 26 сентября. /ТАСС/. Ведущие профсоюзы Нигерии объявили о намерении начать на предстоящей неделе общенациональную бессрочную забастовку в знак протеста против роста в стране стоимости жизни, вызванного отменой субсидий на топливо, включая бензин и дизель. Об этом говорится в заявлении лидеров Нигерийского конгресса труда и Конгресса профсоюзов.

"Забастовка начинается 3 октября, - цитирует его нигерийская газета Vanguard. - Мы советуем гражданам страны сделать запас продовольствия, так как забастовка приведет к остановке в Нигерии экономической активности".

Решение о начале общенациональной забастовки было принято после чрезвычайного заседания лидеров профсоюзов. Они заявили, что забастовка носит вынужденный характер, так как, по их мнению, правительство остается глухим к бедственному положению нигерийцев в результате отмены субсидий на бензин и власти не желают исправить создавшуюся ситуацию.

29 мая во время своей инаугурации новый президент Нигерии Бола Тинубу объявил об отмене для населения субсидий на топливо, включая бензин. На следующий день цены на бензин в Нигерии выросли в три раза.

Профсоюзы заявили, что намерены добиваться пересмотра решения об отмене для населения субсидий на топливо. В минувшем июле они начали всеобщую забастовку, однако спустя неделю суд запретил ее. Одновременно правительство предложило профсоюзам провести переговоры с тем, чтобы найти компромисс.