СМИ: Эстония намерена называть Калининград Кёнигсбергом

Как передает гостелерадио ERR, комиссия парламента по иностранным делам направила соответствующее предложение эстонской научной организации "Общество родного языка", занимающейся исследованием эстонского языка

ВИЛЬНЮС, 26 сентября. /ТАСС/. Власти Эстонии намерены отказаться от российского названия Калининграда и вместо этого именовать город Кёнигсбергом. Об этих планах сообщил портал эстонского гостелерадио ERR.

По его информации, комиссия парламента по иностранным делам направила соответствующее предложение эстонской научной организации "Общество родного языка", занимающейся исследованием эстонского языка. Инициатива поступила в языковую комиссию общества, при которой действует консультативная рабочая группа по иностранным названиям.

Ожидается, что дальнейшее обсуждение вопроса состоится в октябре.

После победы над Германией в соответствии с Потсдамскими соглашениями 1945 года северная часть Восточной Пруссии вместе с Кёнигсбергом была передана Советскому Союзу как одной из держав-победительниц. Регион стал частью РСФСР, а Кёнигсберг 4 июля 1946 года был переименован в Калининград в честь советского государственного и партийного деятеля Михаила Калинина.