В Белом доме считают, что вопрос об отставке Менендеса должен решаться руководством Сената

Против этого сенатора выдвинули обвинения в коррупции

ВАШИНГТОН, 26 сентября. /ТАСС/. Администрация Соединенных Штатов считает, что решение об отставке сенатора Роберта Менендеса (демократ от штата Нью-Джерси), против которого выдвинули обвинения в коррупции, должен принимать он сам и руководство верхней палаты американского законодательного органа. Такое мнение выразила пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер на регулярном брифинге для журналистов.

Ее спросили, считает ли американский лидер Джо Байден, что Менендес должен уйти в отставку. "Это серьезная проблема. Мы относимся к этому крайне серьезно. Как я говорила вчера, мы считаем, что сенатор поступил правильно, временно сложив полномочия председателя [комитета по иностранным делам Сената Конгресса США], что же касается отставки, это решение должно приниматься им самим и руководством Сената", - сказала она.

Уйти в отставку законодателя призывают некоторые демократы в обеих палатах Конгресса США. Среди сторонников такой меры сенаторы Джон Феттерман (от штата Пенсильвания), Джон Тестер (от штата Монтана) и Кори Букер (от штата Нью-Джерси), а также бывшая спикер Палаты представителей Нэнси Пелоси.

Менендес, который ранее назвал беспочвенными выдвинутые против него обвинения, предстанет перед судом в Нью-Йорке 27 сентября. Прокуратура заявила, что законодатель и его супруга "были вовлечены в коррупционные связи с тремя бизнесменами из штата Нью-Джерси" и получили "сотни тысяч долларов в качестве взяток". В качестве взяток, по данным следствия, сенатор принимал наличные деньги, золотые слитки, дорогостоящие автомобили и иные ценные вещи. Сам Менендес объяснил обнаружение у него при обыске почти $500 тыс. тем, что "на случай чрезвычайной ситуации" он решил снять их с банковского счета и хранить в виде наличных.

Предполагается также, что Менендес предоставлял чувствительную правительственную информацию и оказывал давление на сотрудников Министерства сельского хозяйства США, действуя в интересах Египта. В частности, Менендес мог влиять на решения исполнительной власти, касающиеся военных продаж и помощи Египту.

Сенатор является одной из ключевых фигур в выработке антироссийских санкций. В прошлом федеральные власти уже привлекали его к суду по обвинению в коррупции и мошенничестве, но тогда законодатель был оправдан, хотя к длительному сроку тюремного заключения приговорили его приятеля, являвшегося одним из фигурантов того уголовного дела.