Общественник считает, что Канада не выдаст нациста, чьей экстрадиции может просить Польша

Это подтверждает случай с нацистом Гельмутом Оберлендером, полагает руководитель общественной группы российских соотечественников "Русская Канада" Леон Мицнер

ОТТАВА, 26 сентября. /ТАСС/. Власти Канады не выдадут Польше нациста Ярослава Хунку, экстрадиции которого может добиваться Варшава. Такое мнение корреспонденту ТАСС высказал руководитель общественной группы российских соотечественников "Русская Канада" Леон Мицнер.

"Я считаю, что Канада его не выдаст. Случай с нацистом [Гельмутом] Оберлендером это доказывает, - сказал Мицнер. - Даже если Канада получит соответствующий запрос от Польши, то намеренно будет затягивать процесс, чтобы дать нацисту спокойно умереть". При этом общественник считает, что "Польша инициировала очень важный процесс и важно его продолжать". "Возможно, Россия в дальнейшем может также запросить экстрадицию Хунки, если установит соответствующие факты его биографии", - добавил он.

Ранее министр образования Польши Пшемыслав Чарнек заявил, что принял меры, направленные на возможную экстрадицию из Канады в Польшу 98-летнего нациста Хунки, служившего в дивизии СС "Галиция" (также известна как "Галичина"). Он пояснил, что обратился к главе Института национальной памяти Польши Каролю Навроцкому с просьбой "срочно проверить в документах, разыскивается ли Ярослав Хунка за преступления против польского народа и поляков еврейского происхождения". Признаки подобных противоправных деяний "дают основания для обращения к Канаде с просьбой о его экстрадиции", уточнил Чарнек.

На прошлой неделе агентство Associated Press опубликовало фотографии, на которых видно, что во время выступления лидера Украины Владимира Зеленского в парламенте Канады 22 сентября собравшиеся приветствовали Хунку. В МИД РФ впоследствии заявили, что публичное восхваление нациста "как нельзя лучше характеризует правящий режим премьера Джастина Трюдо", российская же сторона не намерена "мириться с тем, как канадские либералы заигрывают с нацизмом".

Глава МИД Канады Мелани Жоли во вторник призвала к отставке спикера Палаты общин канадского парламента Энтони Роты из-за скандала с приглашением нациста. Произошедшее она назвала "абсолютно неприемлемым" и "позором для палаты, для канадцев".

Дело Оберлендера

Гельмут Оберлендер родился 15 февраля 1924 года в селе Молочанск Запорожской области. После оккупации Украины немецкими войсками в 1941 году он был мобилизован в качестве переводчика и служил в зондеркоманде СС-10 "а". После капитуляции Германии ему удалось скрыться и избежать уголовной ответственности и спрятаться в Канаде. В декабре 2019 года Верховным судом Канады в отношении Оберлендера, скрывшего от канадских властей факт участия в зондеркоманде, было принято решение о лишении его канадского паспорта, выданного в 1960 году.

После этого дело о возможной депортации нацистского палача уже рассматривали миграционные власти Канады. В начале февраля 2020 года Следственный комитет России в рамках дела об уничтожении фашистами воспитанников Ейского детского дома в 1942 году запросил у Канады материалы в отношении Оберлендера, который подозревался в причастности к данному преступлению. Оберлендер скончался в 2021 году.