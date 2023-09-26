В КНДР заявили, что Южная Корея не вправе мешать развитию отношений Москвы и Пхеньяна

Постоянный представитель страны при ООН Ким Сон назвал Республику Корею колонией США

СЕУЛ, 26 сентября. /ТАСС/. Южная Корея является "военной колонией" США и не имеет права мешать развитию дружественных отношений между суверенными государствами. Об этом заявил постоянный представитель КНДР при ООН Ким Сон, выступая на сессии Генеральной Ассамблеи этой организации.

"Буквально несколько дней тому назад за этой трибуной Юн Сок Ёль безрассудно и совершенно неоправданно выступил против наших справедливых мер по укреплению оборонного потенциала. Более того, он выступил с провокационными заявлениями относительно нормального развития товарищеских отношений между дружественными соседними странами", - сказал постпред.

"Развитие равных отношений между суверенными государствами - это тот вопрос, в который Южная Корея не имеет никакого права вмешиваться, поскольку это просто колония США", - добавил Ким Сон. По его словам, США превратили Республику Корея в свою военную базу.

Ранее государственное агентство КНДР ЦТАК назвало "политическим невежеством" слова президента Южной Кореи Юн Сок Ёля с критикой в адрес Москвы и Пхеньяна. Он заявил, что Республика Корея посчитает "прямой провокацией" и угрозой поставки вооружения из КНДР в обмен на российские военные технологии. Агентство подчеркнуло, что развитие сотрудничества - законное право суверенных государств.

Глава МИД Республики Корея Пак Чин не исключал введения санкций в случае возобновления сотрудничества между РФ и КНДР в военной сфере. Официальные лица Южной Кореи утверждали, что такое взаимодействие между Москвой и Пхеньяном "будет иметь последствия".

В посольстве РФ в Сеуле отмечали, что Россия выполняет все взятые на себя международные обязательства, в том числе касающиеся отношений с "добрым соседом и давним партнером КНДР". Российская дипломатическая миссия также назвала слова южнокорейского президента провокационными.