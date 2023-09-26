В ООН призвали обеспечить защиту прав армянского населения в Нагорном Карабахе

Верховный комиссар организации по правам человека Фолькер Тюрк отметил важность защиты прав этнического армянского населения на местах

ЖЕНЕВА, 26 сентября. /ТАСС/. Верховный комиссар ООН по правам человека Фолькер Тюрк выразил обеспокоенность по поводу гуманитарной ситуации в Нагорном Карабахе. В заявлении, распространенном в Женеве, он призвал обеспечить защиту прав этнического армянского населения.

"Я с обеспокоенностью слежу за развитием хрупкой гуманитарной ситуации. Важно, чтобы права этнического армянского населения на местах были защищены, а все действия основывались на международном праве", - отметил Тюрк. "Защита всех гражданских лиц должна быть абсолютным приоритетом. Пострадавшие должны иметь доступ к гуманитарной помощи", - подчеркнул он.

Верховный комиссар ООН по правам человека напомнил, что обязанностью государств является гарантирование этническим, религиозным и языковым меньшинствам права "пользоваться своей культурой, исповедовать свою религию или использовать собственный язык". "Каждое государство должно также защищать существование и национальную или этническую, культурную, религиозную и языковую самобытность меньшинств на своей территории", - констатировал Тюрк.

В свою очередь Международный комитет Красного Креста (МККК) выразил готовность выступить нейтральным посредником в решении вопроса о безопасном отъезде тех, кто решил покинуть Нагорный Карабах. "МККК готов выступить в качестве нейтрального посредника и содействовать операциям по безопасному проходу", - заявила женевская штаб-квартира организации. Условиями своего посредничества в МККК назвали принятие желающими уехать людьми "свободного решения" об отъезде, а также наличие соответствующей просьбы к Красному Кресту со стороны властей.