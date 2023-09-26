26 сентября, 16:57,
обновлено 26 сентября, 18:10
Ситуация в зоне нагорнокарабахского конфликта

Не менее 125 человек погибли при взрыве бензохранилища в Карабахе

EPA-EFE/ ARTSAKH/ NAGORNO-KARABAKH HUMAN RIGHTS OMBUDSMAN
© EPA-EFE/ ARTSAKH/ NAGORNO-KARABAKH HUMAN RIGHTS OMBUDSMAN

Как сообщила министр здравоохранения Армении Анаит Аванесян, их останки перевезли в республику

ЕРЕВАН, 26 сентября. /ТАСС/. По меньшей мере 125 человек погибли в результате взрыва бензохранилища в Нагорном Карабахе, их останки перевезены в Армению. Об этом на брифинге в гуманитарном центре при правительстве сообщила министр здравоохранения Армении Анаит Аванесян.

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"Сегодня мы перевезли из Нагорного Карабаха останки 125 тел погибших при взрыве в Нагорном Карабахе. Они доставлены в соответствующее подразделение центра судебной медицины, где будет проведена их идентификация. В процессе мы обнародуем полученные данные", - сказала министр.

Ранее сообщалось о 20 погибших и 290 пострадавших. Большое число раненых обусловлено скоплением у бензохранилища людей, которые пытались выехать в Армению в условиях острого топливного дефицита. 

Теги:
АзербайджанАрменияСитуация в зоне нагорнокарабахского конфликта
© Информационное агентство ТАСС
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