Беженцы из Карабаха рассказали об ожидании проезда в Армению через Лачинский коридор

По их словам, очередь занимает несколько часов

ШУША, 26 сентября. /ТАСС/. Беженцы из Нагорного Карабаха вынуждены часами ждать возможности попасть в Армению через Лачинский коридор, передает корреспондент ТАСС.

"Я выехал из Степанакерта. Жду. Наверное, через час будет ровно 12 часов, как стою в очереди. И не знаем, отчего это так", - сказал ТАСС один из беженцев. Вместе с семьей он направляется в Армению, но не исключил переезда в РФ. "Едем в Армению. Если будет место в России, поедем туда. Мы хотим остаться [в Нагорном Карабахе], но не получится так", - поделился мужчина.

По словам другого беженца, вместе с родными он выехал из Мартуни накануне и направляется в Ереван. "Мы из Нагорного Карабаха, города Мартуни. Выехали оттуда в 10 часов утра, ночевали, не доехав до Шуши. Потом оттуда выехали, здесь стоим уже часов пять. Едем в Ереван, но дома там нет, ничего нет. Посмотрим", - сказал он.

Как убедился корреспондент ТАСС, очередь насчитывает несколько сотен машин. Беженцы зачастую едут вместе с детьми, а кто-то и с домашними питомцами. Люди выезжают на загруженных вещами легковых машинах, грузовиках, некоторые везут неисправные автомобили с помощью троса, в очереди стоял трактор. Машины выезжают из находящегося неподалеку Степанакерта в основном группами. Безопасность проезда обеспечивают российские миротворцы и военнослужащие ВС Азербайджана, периодически колонны с беженцами сопровождают азербайджанские полицейские.

19 сентября началось очередное обострение в Нагорном Карабахе. В Баку объявили о начале "антитеррористических мероприятий локального характера" и потребовали вывода из региона армянских военных. В Ереване заявили, что в Карабахе нет ВС Армении, и назвали происходящее "широкомасштабной агрессией". Россия призвала стороны конфликта остановить кровопролитие и вернуться к дипломатическому урегулированию. 20 сентября была достигнута договоренность о прекращении боевых действий, а на следующий день в азербайджанском городе Евлах прошла встреча представителей Баку и армянского населения Карабаха "для обсуждения вопросов реинтеграции".

Часть жителей Карабаха 24 сентября начала выезжать на территорию Армении. В расположенном вблизи границы Горисе открыт центр для приема беженцев, куда уже прибыли свыше 20 тыс. вынужденных переселенцев.