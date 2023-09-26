Блинкен обсудил с Алиевым допуск миссии наблюдателей в Нагорный Карабах

Госсекретарь США подчеркнул, что важно не допускать дальнейших боевых действий

ВАШИНГТОН, 26 сентября. /ТАСС/. Госсекретарь США Энтони Блинкен в телефонном разговоре с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым обсудил прекращение боевых действий в Нагорном Карабахе и прибытие туда миссии наблюдателей. Об этом заявил руководитель пресс-службы Госдепартамента Мэттью Миллер на регулярном брифинге для журналистов.

"Госсекретарь вновь говорил сегодня с президентом Алиевым, он подчеркнул, что важно не допускать дальнейших боевых действий, обеспечить безусловную защиту и свободу передвижения для гражданского населения, а также обеспечить доступ гуманитарной помощи в Нагорный Карабах. Президент Алиев заявил, что в дальнейшем боевых действий не будет, и мы рассчитываем, что он будет придерживаться этого обещания. Он также сказал, что допустит миссию наблюдателей", - сказал дипломат.

"Конкретный механизм" работы миссии обсуждается с "партнерами и союзниками США в регионе", добавил Миллер.

19 сентября началось очередное обострение в Нагорном Карабахе. В Баку объявили о начале "антитеррористических мероприятий локального характера" и потребовали вывода из региона армянских военных. В Ереване заявили, что в Карабахе нет ВС Армении, и назвали происходящее "широкомасштабной агрессией". Россия призвала стороны конфликта остановить кровопролитие и вернуться к дипломатическому урегулированию. 20 сентября была достигнута договоренность о прекращении боевых действий, а на следующий день в азербайджанском городе Евлах прошла встреча представителей Баку и армянского населения Карабаха "для обсуждения вопросов реинтеграции".

Часть жителей Карабаха 24 сентября начала выезжать на территорию Армении. В расположенном вблизи границы Горисе открыт центр приема беженцев, в который прибыли свыше 20 тыс. вынужденных переселенцев.