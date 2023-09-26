ООН призывает избегать спекуляций вокруг подрыва "Северных потоков"

Официальный представитель генсека всемирной организации Стефан Дюжаррик заявил, что ООН не может подтвердить или проверить различные версии, связанные с инцидентом

ООН, 26 сентября. /ТАСС/. ООН не может подтвердить те или иные версии подрыва "Северных потоков" и призывает избегать спекуляций.

Об этом заявил на брифинге официальный представитель генсека всемирной организации Стефан Дюжаррик, отвечая на вопрос, не пришло ли время создать международную комиссию по расследованию этих инцидентов.

"Учреждение международной комиссии по расследованию должно быть сделано в рамках мандата соответствующего института ООН. Я хотел бы обратить внимание на слова заместителя генсекретаря Розмари Дикарло в феврале этого года о том, что мы не можем подтвердить или проверить различные версии, связанные с инцидентом, - сказал Дюжаррик. - Мы призываем все заинтересованные [стороны] воздерживаться и избегать спекуляций".