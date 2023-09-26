Госдеп назвал "уместным шагом" сожаление Канады в связи с выступлением украинского нациста

Об этом заявил руководитель пресс-службы ведомста Мэттью Миллер

ВАШИНГТОН, 26 сентября. /ТАСС/. Администрация Соединенных Штатов считает "уместным шагом" решение Канады выразить сожаление в связи с появлением в ее парламенте украинского нациста. Об этом сообщил руководитель пресс-службы Госдепартамента Мэттью Миллер на регулярном брифинге для журналистов.

"Я видел, что сегодня канадское правительство заявило, что оно не знало о прошлом этого человека, и выразило сожаление по поводу [этой ситуации]. И это представляется уместным шагом", - сказал дипломат.

Ранее агентство Associated Press опубликовало фотографии, на которых видно, что во время выступления президента Украины Владимира Зеленского в парламенте Канады 22 сентября собравшиеся приветствовали 98-летнего украинского националиста, в годы Второй мировой войны служившего в дивизии СС "Галиция". В МИД РФ впоследствии заявили, что публичное восхваление нациста как нельзя лучше характеризует правящий режим премьера Джастина Трюдо, российская же сторона не намерена мириться с тем, как канадские либералы заигрывают с нацизмом.

Глава МИД Канады Мелани Жоли во вторник призвала к отставке спикера Палаты общин канадского парламента Энтони Роты из-за скандала с приглашением нациста. Произошедшее она назвала абсолютно неприемлемым и позорным для палаты и канадцев.