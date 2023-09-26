Глава Минобороны Азербайджана обсудил с представителем Пентагона вопросы безопасности

Разговор состоялся по инициативе Вашингтона

БАКУ, 26 сентября. /ТАСС/. Министр обороны Азербайджана Закир Гасанов и помощник заместителя министра обороны США по политическим вопросам Саша Бэйкер обсудили по телефону вопросы региональной безопасности и военного сотрудничества двух стран. Об этом сообщила пресс-служба оборонного ведомства Азербайджана.

Согласно ее заявлению, разговор состоялся по инициативе Вашингтона. "Стороны провели подробный обмен мнениями о связях между двумя странами, ситуации в регионе и по поводу вопросов безопасности", - отмечает пресс-служба.

Также были обсуждены перспективы развития двустороннего военного сотрудничества.