США надеются начать выпуск гиперзвукового оружия в течение года

Должностные лица Пентагона неоднократно признавали в последние три года, что Соединенные Штаты отстали от России и Китая в производстве гиперзвукового оружия

ВАШИНГТОН, 26 сентября. /ТАСС/. Соединенные Штаты рассчитывают приступить к производству гиперзвуковых вооружений в течение года. Об этом сообщил заместитель министра обороны США по закупкам и материально-техническому обеспечению Билл Лаплант.

"Если вы, как и следует, зададитесь вопросом, приступили ли мы уже в своей стране к производству гиперзвуковых вооружений, то ответ "нет". Надеемся [приступить к их производству] в течение года", - заявил заместитель главы американского ведомства, выступая в Центре стратегических и международных исследований в Вашингтоне.

Должностные лица Пентагона неоднократно признавали в последние три года, что США отстали от России и Китая в производстве гиперзвукового оружия. Марк Эспер, занимавший в то время пост министра обороны, отмечал в декабре 2020 года, что США оказались в этой сфере в роли догоняющего.