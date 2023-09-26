США сообщили, что не фиксируют со стороны Ирана шагов к деэскалации

По словам руководителя пресс-службы Госдепартамента Мэттью Миллера, США по-прежнему убеждены в том, что дипломатия является лучшим вариантом разрешения ситуации вокруг иранской ядерной программы

ВАШИНГТОН, 26 сентября. /ТАСС/. США не видят со стороны Ирана шагов в сторону деэскалации ситуации вокруг его ядерной программы, например сотрудничества с МАГАТЭ. Об этом заявил на брифинге руководитель пресс-службы Госдепартамента Мэттью Миллер.

"Иран должен предпринять шаги для деэскалации ситуации, если он хочет снизить напряженность и создать пространство для дипломатии. Мы пока не видели, несмотря на некоторые публичные заявления, что Иран серьезно настроен реагировать на наши обеспокоенности, а также на обеспокоенности других стран в связи с его ядерной программой", - сказал он.

"За последние недели мы были свидетелями того, что Иран предпринял шаги, подрывающие возможности МАГАТЭ по выполнению своей работы. Если Иран действительно серьезно настроен на деэскалацию, он мог бы начать с сострудничества с МАГАТЭ", - добавил Миллер.

Представитель Госдепа при этом добавил, что США по-прежнему убеждены в том, что дипломатия является лучшим вариантом разрешения ситуации вокруг иранской ядерной программы. "Мы хотели бы заниматься дипломатией, но, как я сказал, мы бы также хотели, чтобы Иран сделал ряд шагов в сторону деэскалации", - отметил Миллер.

17 сентября генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси сообщил, что Иран проинформировал организацию о решении отозвать аккредитацию у нескольких инспекторов, осуществляющих проверку на объектах по обогащению урана. Их точное число он тогда не назвал. Гросси отметил, что этот шаг сильно сократит возможности агентства по осуществлению проверок в стране.

Комментируя это решение Тегерана, официальный представитель МИД Ирана Насер Канани Чафи отметил, что США и три европейские страны "злоупотребляли полномочиями Совета управляющих" МАГАТЭ в своих политических целях. Дипломат добавил, что Иран продолжит сотрудничать с агентством в рамках имеющихся договоренностей.