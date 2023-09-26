В Пентагоне сообщили, что ВПК США пока не удается добиться нужного темпа производства

Заместитель министра обороны страны по закупкам и материально-техническому обеспечению Билл Лаплант сообщил, что США находятся на минимальном уровне производства, которое могут обеспечить, и в некоторых аспектах - ниже него

ВАШИНГТОН, 26 сентября. /ТАСС/. Американскому военно-промышленному комплексу не удается пока выйти на необходимые темпы выпуска продукции. Это признал заместитель министра обороны США по закупкам и материально-техническому обеспечению Билл Лаплант.

"В настоящее время мы находимся на минимальном уровне производства, которое можем обеспечить, и в некоторых аспектах - ниже него. За последние полтора года мы решили некоторые связанные с этим вопросы - по конкретным боеприпасам, передаваемым Украине. Однако у нас все еще остается много работы", - заявил замглавы ведомства, выступая в Центре стратегических и международных исследований в Вашингтоне.