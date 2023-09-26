FT: Трамп в случае избрания может смягчить санкции против России

Обозреватель газеты Джанан Ганеш считает, что подобное изменение позиции Вашингтона при Дональде Трампе вписывалось бы в его концепцию "Америка превыше всего", которую политик реализовывал во время своего первого президентского срока

ЛОНДОН, 26 сентября. /ТАСС/. Дональд Трамп в случае возвращения на пост президента Соединенных Штатов уменьшит масштаб санкций против России и замедлит поставки вооружения Украине. Такое мнение высказал обозреватель газеты Financial Times Джанан Ганеш.

По мнению колумниста, подобное изменение позиции Вашингтона при Трампе вписывалось бы в его концепцию "Америка превыше всего", которую политик реализовывал во время своего первого президентского срока (2017-2021). По мнению Ганеша, это в реальности привело бы к снижению авторитета США в мире, который, уверен обозреватель, лишь укрепился за счет массированной поставки вооружения Украине.

Помимо того, чтобы "кинуть Украину", предполагает колумнист, Трамп на посту президента США "усилит свои прошлые угрозы против международных соглашений США". Это, говорится в статье, может коснуться отношений с НАТО, двусторонних гарантий Южной Корее и Японии, взаимодействия со Всемирной торговой организацией.

Как полагает Ганеш, Трамп не будет заинтересован в "сдерживании Китая", если будет чувствовать, что Пекин уважительно относится к Вашингтону в сфере торговли. Что же касается позиции по отношению к Тайваню, то обозреватель Financial Times признает, что она для него остается загадкой.

Следующие выборы президента США пройдут в ноябре 2024 года. 25 апреля действующий американский президент Джо Байден заявил, что будет добиваться переизбрания на высший государственный пост. Трамп сообщил о вступлении в предвыборную гонку в ноябре 2022 года.