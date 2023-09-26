Зеленский ввел пробационный надзор на Украине

Он предусматривает по некоторым правонарушениям отказ от тюремного заключения

МОСКВА, 26 сентября. /ТАСС/. Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон о введении нового вида уголовного наказания - пробационного надзора, предусматривающего по некоторым правонарушениям отказ от тюремного заключения. Об этом сообщило Министерство юстиции.

"Президент Украины подписал Закон №9185 "О внесении изменений в Уголовный, Уголовный процессуальный кодекс Украины". <…> Согласно ему, за некоторые уголовные правонарушения будут наказывать пробационным надзором. <…> Некоторым категориям правонарушителей удастся избежать тюрьмы", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте ведомства.

Новая мера распространяется на такие виды преступлений, как умышленное нанесение телесных повреждений, бытовое насилие, заражение вирусом иммунодефицита человека, эксплуатация детей, принуждение к вступлению в половую связь, публичные призывы к совершению терактов, посев и выращивание снотворного мака и конопли. Всего в перечне 29 правонарушений.

Осужденный при пробационном надзоре будет обязан отмечаться по месту регистрации, уведомлять органы МВД об изменении места жительства и не выезжать за пределы Украины. В отдельных случаях на него могут надеть электронный браслет. В случае невыполнения этих условий осужденный рискует получить реальный срок заключения до трех лет. Закон вступает в силу через шесть месяцев.

На Украине уже пытались законодательно внести изменения в уголовный кодекс и работу пенитенциарной системы. В июле депутат Верховной рады от партии "Слуга народа" Сергей Гривко зарегистрировал законопроект, предусматривающий сокращение срока тюремного заключения за чтение книг на украинском языке. В сентябре этот же депутат предложил выпускать заключенных на свободу раньше срока в случае их согласия на выработку электроэнергии на велогенераторах. Депутат Ярослав Железняк в августе предложил декриминализовать порнографию.