26 сентября, 18:26

США сообщили, что наладят совместный с Украиной выпуск военной техники

Заместитель министра обороны США по закупкам и материально-техническому обеспечению Билл Лаплант заявил, что также его страна наладит совместное производство с австралийцами

ВАШИНГТОН, 26 сентября. /ТАСС/. Соединенные Штаты намерены наладить совместное с Украиной производство некоторых видов военной техники на ее территории. Об этом сообщил заместитель министра обороны США по закупкам и материально-техническому обеспечению Билл Лаплант.

"Мы наладим некоторое совместное производство с австралийцами. То же самое с Европой. И мы даже наладим совместное производство с украинцами. В их стране", - заявил заместитель главы американского ведомства, выступая в Центре стратегических и международных исследований в Вашингтоне. Лаплант не привел никаких деталей, касающихся этих планов.

"Предвижу совместное производство [с рядом зарубежных союзников и партнеров США]. Считаю, что НАТО будет делать на этом большой акцент", - подчеркнул замминистра. Он напомнил, что соответствующие решения были приняты на июльском саммите альянса в Вильнюсе. 

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