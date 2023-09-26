Британия выступила за пересмотр Конвенции о статусе беженца из-за наплыва нелегалов

Глава британского МВД Суэлла Браверман назвала одними из наиболее значимых, но недооцененных факторов, способствующих кризису в сфере глобальной миграции, всеобщие правила предоставления убежища

ВАШИНГТОН, 26 сентября. /ТАСС/. Правительство Великобритании считает необходимым пересмотреть положения Конвенции о статусе беженца 1951 года, чтобы она учитывала современные реалии. Об этом заявила глава МВД Суэлла Браверман, выступая в Американском институте предпринимательства в Вашингтоне.

"Один из наиболее значимых, но недооцененных факторов, способствующих кризису в сфере глобальной миграции, - это всеобщие правила предоставления убежища. Под этим я понимаю разные юридически обязывающие конвенции и договоры, которые фактически говорят о том, что вы можете просить убежища в любом месте, если вы спасаетесь от преследования в какой-либо стране. Вне зависимости от того, приехали вы незаконным путем или через безопасные страны, страна вашего назначения должна рассмотреть прошение об убежище", - сказала министр.

Браверман сослалась на данные ООН, согласно которым с 2014 года порядка 50 тыс. мигрантов погибли при попытке добраться до места назначения "незаконным или опасным способом", в половине случаев - на лодках через Средиземное море. "Убежище или лучшие экономические перспективы - это не одно и то же. Убежище в первой безопасной стране на пути следования или выбор наиболее предпочтительной страны - это не одно и то же", - заявила министр.

"Эти всеобщие правила закреплены в Конвенции ООН о статусе беженца 1951 года. Она была принята, чтобы люди, бежавшие от преследования на фоне ужасов Второй мировой войны и Холокоста, могли осесть [в других странах], - отметила она. - Однако спустя 70 лет мы живем в совершенно другом мире". По словам Браверман, конвенция изначально гарантировала возможность получения убежища около 20 млн человек в Европе, но сейчас, по подсчетам аналитиков, 780 млн человек могут претендовать на убежище на Западе благодаря этому договору. Глава МВД призвала задуматься о "необходимости реформы" существующих международных норм в сфере миграции.

Браверман подчеркнула, что Лондон, в частности, не готов предоставлять убежище всем лицам нетрадиционной сексуальной ориентации, которые "испытывают страх". "Есть огромное количество стран, где чрезвычайно трудно быть гомосексуалистом или женщиной, где их преследуют. Правильно предоставлять им убежище. Но мы не сможем поддерживать систему предоставления убежища, если будем считать достаточным для получения защиты просто сам факт того, что проситель - это гомосексуалист или женщина и испытывает страх дискриминации в стране происхождения", - указала она.

Глава МВД отметила, что нелегальные мигранты, добирающиеся до берегов королевства через пролив Ла-Манш, не должны рассматриваться как беженцы. "Никто из тех, кто добирается до Великобритании на лодках из Франции, не спасается от неминуемой опасности. Ни у кого из них нет веских доводов для незаконного проникновения на территорию страны. Подавляющее большинство из них следуют через множество безопасных государств, а в ряде случаев [эти мигранты] живут в безопасных государствах несколько лет. Есть серьезные основания перестать считать их беженцами", - заявила Браверман.

Наплыв мигрантов

Число нелегальных мигрантов, добирающихся до берегов Англии на надувных лодках через пролив Ла-Манш, неуклонно увеличивается на протяжении последних лет. В 2018 году было зарегистрировано 299 подобных случаев, в 2020 году уже 8,4 тыс. человек воспользовались незаконным морским путем, в 2021 году их было 28,5 тыс.

В 2022 году этот показатель вырос на 60% и достиг 45,7 тыс. В начале августа телеканал Sky News сообщил, что всего с 2018 года более 100 тыс. нелегальных мигрантов прибыли в Великобританию из Франции через Ла-Манш. Премьер-министр Риши Сунак назвал решение проблемы нелегалов одной из пяти главных задач своего кабинета.