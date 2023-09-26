ВМС Болгарии и их партнеры по НАТО проводят учения военных водолазов

Согласно заявлению болгарского Минобороны, до 29 сентября в определенных районах морской акватории в рамках учений "Тритон-2023" будут проводиться процедуры по обнаружению, классифицированию и обезвреживанию боеприпасов и морских мин под водой

СОФИЯ, 26 сентября. /ТАСС/. ВМС Болгарии и их партнеры по НАТО проводят тактические учения военных водолазов в Черном море у болгарских берегов.

Как сообщает Минобороны Болгарии, до 29 сентября в определенных районах морской акватории в рамках учений "Тритон-2023" будут проводиться процедуры по обнаружению, классифицированию и обезвреживанию боеприпасов и морских мин под водой. Водолазные группы будут действовать по ротационному принципу в предварительно обозначенных районах.

"Учения проводятся в болгарских территориальных водах третий год подряд. В них принимают участие представители ВМС Болгарии, Румынии, Турции, Италии и США, которые совершенствуют свою подготовку на тактическом уровне по планированию и проведению водолазных и противоминных операций в коалиционном формате. Целью учений является совершенствование процедур и применения стандартов НАТО при проведении водолазных действий и совершение подрывов боеприпасов под водой, а также их логистическое и медицинское сопровождение", - говорится в сообщении.