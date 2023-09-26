ООН призвала к сдержанности на фоне эскалации конфликта в Йемене

Во всемирной организации сообщили о намерении продолжить диалог со всеми сторонами для урегулирования разногласий и снижения военной напряженности

ДУБАЙ, 26 сентября. /ТАСС/. Организация Объединенных Наций призывает к сдержанности на фоне обострения конфликта в Йемене, где мятежному движению "Ансар Аллах" (хуситы) противостоит возглавляемая Саудовской Аравией коалиция. Об этом говорится в заявлении специального посланника генерального секретаря ООН по Йемену Ханса Грундберга.

"Продолжающиеся вспышки боевых действий свидетельствуют о хрупкости ситуации в Йемене. Мы поддерживаем контакты со всеми сторонами и призываем их проявлять максимальную сдержанность в это критическое время, а также продолжать диалог для урегулирования разногласий и снижения военной напряженности", - указано в документе.

Грундберг назвал терактом удар хуситов по месту базирования сил коалиции, в результате которого погибли двое военнослужащих армии Бахрейна, а также подчеркнул, что "любое возобновление наступательной военной активности рискует вновь ввергнуть Йемен в цикл насилия и подорвать предпринимаемые мирные усилия".

Накануне Министерство обороны Бахрейна сообщило, что двое военнослужащих королевства погибли, еще несколько получили ранения в результате удара беспилотника, который хуситы нанесли по территории Саудовской Аравии недалеко от границы с Йеменом. В ответ представитель хуситов Мухаммед Абдель Салям заявил, что силы коалиции продолжают нарушать перемирие. По его словам, за месяц на саудовско-йеменской границе были убиты 12 сторонников движения.

Ранее телеканал Al Mayadeen сообщил, что силы коалиции нанесли серию артиллерийских ударов по приграничным районам йеменской провинции Саада, которая контролируется мятежниками. По сведениям источников Al Mayadeen, в результате обстрела, которому подверглись районы Шада и Мунаббих, пострадали четверо мирных жителей. В свою очередь принадлежащий хуситам телеканал Al Masirah утверждает, что, помимо артиллерийского обстрела, коалиция нанесла авиаудар по гражданским объектам в Шаде.

Обсуждение спорных вопросов

14-19 сентября в Эр-Рияде проходили переговоры между делегацией "Ансар Аллах" и представителями Саудовской Аравии. В частности, хуситы встретились с министром обороны королевства принцем Халедом бен Сальманом Аль Саудом. По данным источников агентства Reuters, стороны достигли "определенного прогресса" в обсуждении основных спорных вопросов, касающихся вывода иностранных сил из Йемена и предоставления социальных гарантий населению на подконтрольной хуситам территории. По завершении переговоров Министерство иностранных дел Саудовской Аравии распространило заявление, в котором положительно оценило "результаты важных дискуссий о разработке дорожной карты мирного процесса в Йемене".

В Йемене с августа 2014 года продолжается противостояние между правительственными силами и сторонниками "Ансар Аллах". В наиболее активную фазу оно перешло с вторжением в страну в марте 2015 года коалиции во главе с Саудовской Аравией. В апреле 2022 года сторонам конфликта удалось договориться о перемирии, срок действия которого истек 2 октября, однако консультации не прекратились.