Нидерланды смогут передать F-16 Украине не раньше 2024 года

Министр обороны королевства Кайса Оллонгрен заявила, что перед отправкой техники необходимо подготовить как летчиков ВСУ, так и технический персонал

ГААГА, 26 сентября. /ТАСС/. Нидерланды рассчитывают, что смогут передать Украине истребители F-16 не ранее 2024 года. Такое мнение выразила министр обороны королевства Кайса Оллонгрен в эфире телеканала MSNBC.

"Доставка произойдет когда-нибудь в следующем году", - сказала она, отвечая на вопрос журналиста о сроках передачи самолетов Киеву. Глава оборонного ведомства Нидерландов также пояснила, что перед отправкой техники на территорию бывшей советской республики необходимо подготовить как летчиков Вооруженных сил Украины, так и соответствующий технический персонал. При этом пока никто не может точно сказать, сколько продлится это обучение. По оценкам Гааги, процесс займет шесть-восемь месяцев, однако его фактическая продолжительность "зависит от многих факторов".

Пресс-секретарь Пентагона бригадный генерал Патрик Райдер сообщил на прошлой неделе, что группа украинских летчиков и технических специалистов скоро прибудет в США для обучения на истребителях F-16, а в Дании уже начали их подготовку. 20 августа президент Украины Владимир Зеленский заявил о "прорывной договоренности" с Нидерландами в вопросе поставок 42 истребителей F-16 Киеву. Дания также заявила о готовности передать Украине 19 таких истребителей, 6 первых самолетов поступят до конца 2023 года. Дания и Нидерланды уже объявили о подготовке украинских летчиков, в чем им помогут еще девять стран.