В Бразилии заявили, что борьба с бедностью будет приоритетом председательства страны в G20

Бразильский президент Луис Инасиу Лула да Силва отметил, что "нужно сделать так, чтобы бедность вызывала у людей возмущение"

РИО-ДЕ-ЖАНЕЙРО, 26 сентября. /ТАСС/. Борьба с неравенством и преодоление бедности станут главными приоритетами бразильского председательства в Группе двадцати (G20) в 2024 году. Об этом в беседе с экс-премьером Великобритании Тони Блэром заявил во вторник президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва.

"Мы укрепим G20, сделав центральной темой [преодоление] неравенства. Нужно сделать так, чтобы бедность вызывала у людей возмущение", - цитирует главу государства пресс-служба. Помимо этого, Лула да Силва и Блэр согласились с необходимостью рассмотреть на площадках G20 и 30-й Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата, которая пройдет в бразильском Белене, вопросы мира, устойчивого развития и другие темы, имеющие первостепенное значение для стран глобального Юга. В ходе беседы, продолжавшейся около часа, они также обсудили текущую геополитическую ситуацию, перспективы развивающихся стран и бразильский вклад в улучшение системы глобального управления.

Как отмечает пресс-служба Лулы да Силвы, бывший британский премьер отметил потенциал взаимодействия Бразилии со странами Африки, в частности, в сфере переходной энергетики, реализации инфраструктурных проектов и борьбе с бедностью. Президент же обратил внимание на проблему задолженности африканских стран, которую он считает необходимым "трансформировать в инвестиции в инфраструктуру" при поддержке глобальных финансовых институтов.

Кроме того, Лула да Силва и Блэр обсудили подготовку к 28-му климатическому саммиту ООН, который пройдет в Дубае в конце года. Как подчеркнул президент Бразилии, она активно взаимодействует с другими странами бассейна Амазонки и пояса экваториальных дождевых лесов для формирования единой позиции на саммите.