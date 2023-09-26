Адвокаты экс-генпрокурора Молдавии оспорят в суде указ Санду о его увольнении

Президент страны обосновала решение "рекомендациями Европейского союза по реформе правосудия"

КИШИНЕВ, 26 сентября. /ТАСС/. Защита отправленного в отставку генерального прокурора Молдавии Александра Стояногло оспорит указ президента Майи Санду о его увольнении. Об этом заявил его адвокат Василий Гафтон молдавскому изданию Noi.

"Вместе с коллегами мы изучаем текст этого указа и можем с уверенностью сказать, что в нем есть ряд нарушений административного характера. Позже мы подробно выскажемся на эту тему, но мы обязательно обжалуем указ в суде", - сказал Гафтон.

Санду во вторник подписала указ об увольнении Стояногло, обосновав это "рекомендациями Европейского союза по реформе правосудия". Стояногло был отстранен от должности генпрокурора в октябре 2021 года, его обвинили в злоупотреблении служебным положением, коррупции и других правонарушениях. Для этого правящая в Молдавии Партия действия и солидарности внесла поправки в закон, которые позволили временно отстранять генпрокурора и его заместителей. После этого Стояногло был задержан на два месяца и помещен под домашний арест, затем его перевели под подписку о невыезде, а с 7 марта 2022 в отношении него была отменена и эта мера пресечения. В отношении Стояногло пока не вынесено ни одного решения суда, однако поддерживающая Санду правящая Партия действия и солидарности провела через парламент поправки в законы, позволяющие провести оценку деятельности генпрокурора и уволить его.

Сам он обвинения в свой адрес отверг и сообщил журналистам, что его увольнение - месть Санду, которая требовала открыть уголовные дела против лидеров оппозиции, среди которых бывший президент Игорь Додон. В 2022 году Европейский суд по правам человека уведомил правительство Молдавии, что рассмотрит жалобу о незаконном отстранении Стояногло.