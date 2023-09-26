26 сентября, 19:43
Военная операция на Украине

Депутат Рады назвал ошибочным решение США увязать военную помощь Украине с реформами

Ярослав Юрчишин считает, что реформирование является внутренней задачей Украины, которая может быть привязана к средствам МВФ, плану евроинтеграции и вступлению в НАТО

МОСКВА, 26 сентября. /ТАСС/. Решение администрации США увязать вопрос о поставках оружия Киеву с проведением реформ на Украине является ошибкой. Такое мнение выразил первый заместитель председателя комитета по вопросам антикоррупционной политики Верховной рады Ярослав Юрчишин.

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Военная операция на Украине. Хроника событий 26 сентября 2023 года

"На самом деле это большой вызов - привязка реформирования к получению оружия. Как по мне, это очень ошибочный шаг наших партнеров", - заявил Юрчишин в интервью радиостанции NV, комментируя сообщение о том, что Вашингтон передал Киеву список рекомендованных реформ.

"<...> Реформирование - это наша внутренняя задача. Оно может быть привязано к средствам МВФ, оно может быть привязано к плану евроинтеграции, к вступлению в НАТО. А оборона Украины - это фактически оборона западных ценностей", - считает депутат.

25 сентября издание "Украинская правда" опубликовало текст письма зампомощника президента США по национальной безопасности Майкла Пайла руководству Украины. В документе "Перечень приоритетных реформ. Реформы, связанные с условиями оказания США военной помощи" Киеву рекомендуется провести либерализацию цен на газ и электроэнергию, расширить наблюдательные советы компаний "Укрэнерго" и "Нафтогаз", наделить Национальное антикоррупционное бюро Украины исключительными полномочиями при расследовании резонансных дел, восстановить обязательное декларирование активов для всех госслужащих и судей и преобразовать несколько ведомств. Киеву следует выполнить рекомендации в течение 18 месяцев. Посольство США в Киеве подтвердило, что американская администрация передала украинским властям этот документ.

Как отметил депутат Верховной рады Ярослав Железняк, это письмо было отправлено не только в Киев, но и в Брюссель координационной платформе доноров Украины, в которую входят страны Европейского союза и Группы семи. По его мнению, следующим шагом станет синхронизация требований и условий финансирования, после чего Киев будет ограничен в получении финансовой помощи от остальных западных партнеров. Депутат предостерег, что Украина таким образом окажется в ситуации "деньги в обмен на реформы". 

Теги:
УкраинаСШАРоссияВоенная операция на Украине
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