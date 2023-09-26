Байден первым из действующих президентов США присоединился к забастовке рабочих

Присоединиться к забастовке президента США пригласил глава профсоюза UAW

ВАШИНГТОН, 26 сентября. /ТАСС/. Президент США Джо Байден принял участие в забастовке работников автомобильных предприятий в штате Мичиган. Трансляцию его непродолжительного выступления вел телеканал C-SPAN.

Присоединиться к забастовке Байдена пригласил глава профсоюза UAW (объединенный профсоюз рабочих автомобилестроительной промышленности США) Шон Фейн.

"Вы заслуживаете серьезного повышения зарплаты!" - заявил Байден. "Многие говорят, что Уолл-стрит построила нашу страну. Средний класс и профсоюзы построили страну. Это факт", - добавил он.

Предыдущий руководитель вашингтонской администрации Дональд Трамп, объявивший о вступлении в предвыборную гонку, планирует 27 сентября выступить в Детройте перед членами UAW. Он во второй раз отказался участвовать в запланированных на среду дебатах претендентов на пост президента США от Республиканской партии.

Почти 19 тыс. рабочих в Детройте прекратили производство и объявили забастовку, потребовав от автопроизводителей повышения зарплат, предоставления льгот, улучшения пенсионных программ и других условий. До этого представители профсоюза, объединяющего работников нескольких американских автогигантов, заявляли о возможности проведения массовой забастовки в этом году, если не удастся достичь договоренности с компаниями относительно условий найма сотрудников. Это грозит стране серьезным экономическим ущербом.