Прогнозы социологов по поводу победителя на выборах в Словакии разошлись

Фаворитами являются возглавляемая экс-премьером страны Робертом Фицо оппозиционная партия "Направление - социальная демократия" и левоцентристское политическое движение "Прогрессивная Словакия"

БРАТИСЛАВА, 26 сентября. /ТАСС/. Социологические прогнозы по поводу победителя на предстоящих 30 сентября досрочных выборах в Национальный совет (парламент) Словакии разнятся. Фаворитами являются возглавляемая экс-премьером страны Робертом Фицо оппозиционная партия "Направление - социальная демократия" и левоцентристское политическое движение "Прогрессивная Словакия", которое поддерживают сторонники действующих властей республики. Об этом сообщило Словацкое радио.

В Словакии за четыре дня до голосования были распространены итоги двух опросов избирателей, согласно одному из них лидерство в рейтинге популярности удерживает партия Фицо, а второму - в фавориты вышло движение "Прогрессивная Словакия". При этом отрыв друг от друга этих политических сил минимален.

Итоги опроса 1 411 респондентов социологическим агентством NMS Market Research Slovakia с 21 по 24 сентября по заказу братиславской газеты SME свидетельствуют, что "Прогрессивная Словакия" победит на выборах, набрав 19,7% голосов избирателей, а "Направление - социальная демократия" получит 19,4% голосов. Результаты исследования социологического агентства Focus по заказу братиславского телеканала Markiza, которое проводилось с участием 1 017 опрошенных с 22 по 26 сентября, говорят о лидерстве социал-демократов с поддержкой 18% избирателей при получении конкурентами 16,6% голосов.

В Национальный совет, согласно итогам последних опросов избирателей, пройдут от шести до восьми партий. К участию в выборах допущены 24 партии и одна партийная коалиция. Чтобы провести своих кандидатов в 150-местный парламент, партиям нужно набрать не менее 5% голосов избирателей, а коалициям - не менее 7%.