Белый дом заявил о необходимости доставки гуманитарной помощи в Нагорный Карабах

Руководитель пресс-службы Совета национальной безопасности Белого дома Эйдриенна Уотсон отметила, что американская сторона "опечалена новостью о том, что не менее 68 человек погибли и сотни пострадали при взрыве бензохранилища"

ВАШИНГТОН, 26 сентября. /ТАСС/. Власти США рассчитывают, что жители Нагорного Карабаха смогут получать гуманитарную помощь, американская сторона окажет им дополнительную поддержку. Об этом говорится в письменном заявлении руководителя пресс-службы Совета национальной безопасности Белого дома Эйдриенны Уотсон.

Она отметила, что американская сторона "опечалена новостью о том, что не менее 68 человек погибли и сотни пострадали при взрыве бензохранилища в Нагорном Карабахе". "Мы призываем к обеспечению дальнейшего гуманитарного доступа в Нагорный Карабах ради всех нуждающихся", - подчеркнула Уотсон.

Представитель Белого дома заверила, что "США продолжат поддерживать тех, кто пострадал при текущем кризисе". Она отметила, что "28 тыс. человек перешли в Армению из Нагорного Карабаха.

"Руководитель [Агентства по международному развитию США Саманта] Пауэр находится на месте, и Соединенные Штаты объявляют о дополнительной гуманитарной помощи для удовлетворения потребностей в сфере здравоохранения и других неотложных нужд, содействия местным жителям в получении жилья и важнейших вещей, включая гигиенические наборы, одеяла и одежду, а также для удовлетворения потребностей тех, кто пострадал или был перемещен из-за насилия в Нагорном Карабахе", - сообщила Уотсон.

В понедельник на дороге Степанакерт - Аскеран в Нагорном Карабахе прогремел взрыв. Согласно информации, распространенной армянскими СМИ со ссылкой на омбудсмена непризнанного Нагорного Карабаха, в результате взрыва погибли 68 человек.