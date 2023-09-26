В Польше не считают экипаж Andromeda причастным к подрывам "Северных потоков"

Уполномоченный правительства республики по вопросам безопасности информационного пространства Станислав Жарин заявил, что на яхте не было ни взрывчатки, ни взрывчатого материала, способного взорвать газопроводы

БЕРЛИН, 26 сентября. /ТАСС/. Польская сторона полагает, что судно Andromeda и его команда не были причастны к подрывам "Северных потоков". Такую точку зрения выразил в беседе с журналистами немецких газет Sueddeutsche Zeitung и Zeit и телеканала ARD уполномоченный правительства Польши по вопросам безопасности информационного пространства Станислав Жарин.

"У нас нет сомнений, что на этой яхте не было ни взрывчатки, ни взрывчатого материала, способного взорвать "Северный поток - 1" или "Северный поток - 2", - сказал политик. По его мнению, "на борту не было никого, кто располагал бы военными или диверсионными знаниями". Он считает, что поездка на яхте "имела исключительно туристический характер".

Слова представителя польской стороны расходятся с выводами немецких следователей, которые уверены, что именно на Andromeda взрывчатка была доставлена к местам диверсии.

В ФРГ полагают, что следы подорвавших "Северные потоки" террористов ведут на Украину, но не могут установить их однозначную причастность к взрывам. Какой-либо гипотетической связи преступников с РФ не установлено.

Компания Nord Stream AG 27 сентября 2022 года сообщила о беспрецедентных разрушениях, произошедших на трех нитках морских газопроводов "Северный поток" и "Северный поток - 2". Шведские сейсмологи зарегистрировали 26 сентября два взрыва на морских маршрутах трубопроводов. После этого Генпрокуратура РФ инициировала возбуждение дела об акте международного терроризма. Следствие также ведется в ФРГ.