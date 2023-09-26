26 сентября, 20:31
Дело Дональда Трампа

Суд признал Дональда Трампа виновным в мошенничестве

Суд признал Дональда Трампа виновным в мошенничестве - Reuters.

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СШАТрамп, ДональдДело Дональда Трампа
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