Белому дому пока нечего объявить по поводу поставок ракет ATACMS Украине

Об этом в интервью CNN заявил координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби

НЬЮ-ЙОРК, 27 сентября. /ТАСС/. Американские власти пока не готовы делать какие-либо заявления относительно поставок тактических ракет ATACMS, способных поражать цели на расстоянии до 300 км, Украине. Об этом заявил в интервью телекомпании CNN координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби.

"У меня нет каких-либо объявлений по этой конкретной ракетной системе", - ответил Кирби на вопрос ведущего о том, не боится ли администрация президента США Джо Байдена столкнуться с критикой из-за того, что затягивает решение вопроса.