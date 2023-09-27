Telegraph: Сунак убеждает Шольца одобрить экспорт истребителей Typhoon Эр-Рияду

По данным газеты, советник премьер-министра Соединенного Королевства по национальной безопасности Тим Бэрроу провел переговоры на эту тему с представителями Минобороны ФРГ

ЛОНДОН, 27 сентября. /ТАСС/. Премьер-министр Великобритании Риши Сунак лично уговаривает канцлера ФРГ Олафа Шольца дать разрешение на экспорт истребителей Eurofighter Typhoon в Саудовскую Аравию. Об этом сообщила газета The Daily Telegraph со ссылкой на источники.

Изначально договоренность о поставке в Саудовскую Аравию 48 многоцелевых истребителей Eurofighter Typhoon была достигнута в 2018 году. Однако после убийства журналиста Джамаля Хашкаджи в здании генерального консульства Саудовской Аравии в Стамбуле в октябре 2018 года сделка была поставлена на паузу. Для экспорта самолетов необходимо разрешение всех четырех стран, занятых в его производстве, - Великобритании, Испании, Италии и ФРГ.

Как напомнило издание, власти в Берлине после убийства Хашкаджи ввели запрет на экспорт вооружений в Саудовскую Аравию. По информации The Daily Telegraph, Шольц готов отказаться от этого запрета, однако члены его коалиционного правительства, представляющие "зеленых", выступают против такого шага из-за ситуации в области прав человека в стране. Газета добавила, что на Даунинг-стрит изучают юридические возможности добиться реализации сделки без согласия ФРГ, однако признают, что подобные действия испортят отношения Лондона с ключевым европейским союзником.

Отмечается, что Сунак обсудил идею возрождения сделки в телефонном разговоре с Шольцем в августе. Кроме того, советник премьер-министра Соединенного Королевства по национальной безопасности Тим Бэрроу провел переговоры на эту тему с представителями Минобороны ФРГ, в то время как британские дипломаты контактировали по этому вопросу с несколькими депутатами Бундестага, которые скептически относятся к сделке.

"При изучении вопроса о возможном экспорте Eurofighter мы тесно работаем с правительствами Германии, Италии и Испании в соответствии с обязательствами, которые каждая страна взяла на себе в контексте поддержки экспорта друг друга. В прошлом году мы приветствовали решение Германии продлить на три года экспортные лицензии на запчасти для уже имеющихся у Саудовской Аравии самолетов Eurofighter. Великобритания остается привержена [развитию] стратегических отношений в сфере обороны с Королевством Саудовская Аравия", - заявил представитель британского правительства.

Газета указала, что сделка оценивается минимум в £5 млрд ($6 млрд). Газета подчеркнула, что Сунак оказывает давление на Шольца с тем, чтобы добиться разрешения на экспорт истребителей в преддверии намеченной на осень встречи в Лондоне с наследным принцем Саудовской Аравии Мухаммедом бен Сальманом Аль Саудом. Ранее американская разведка выступила с утверждением, что саудовский наследный принц лично одобрил операцию по убийству Хашкаджи, поскольку видел в журналисте угрозу.