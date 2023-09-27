Внеочередную сессию парламента Японии могут созвать в середине октября

На ней, в частности, могут рассмотреть проект дополнительного бюджета на текущий финансовый год

ТОКИО, 27 сентября. /ТАСС/. Правительство и правящая коалиция Японии ведут подготовку к созыву внеочередной сессии парламента в середине октября. Об этом сообщил телеканал NHK.

Одним из главных вопросов, которые предстоит обсудить депутатам, станет объявленная премьером Фумио Кисидой экономическая политика, направленная на поддержку населения в условиях роста цен, повышение заработной платы и расширения инвестиций.

Глава правительства поручил кабмину сформулировать пакет экономических мер до конца октября. После этого проект будет внесен на рассмотрение депутатов, однако точные сроки пока не назывались.

Кроме того, на внеочередной сессии может быть рассмотрен проект дополнительного бюджета на текущий финансовый год (заканчивается в марте 2024 года), средства из которого, предположительно, пойдут на реализацию правительственной программы стимулирования экономики.

Внимание наблюдателей приковано и к вопросу возможного роспуска парламента и назначения внеочередных выборов после перестановок в правительстве и руководстве правящей Либерально-демократической партии 13 сентября. Главы правительств Японии регулярно проводят перестановки в кабмине, чтобы восстановить свои рейтинги. Если по их результатам правящая партия может улучшить свои позиции в парламенте благодаря росту уровня поддержки со стороны населения, премьер-министры зачастую пользуются правом на его роспуск, после чего проходят досрочные выборы, чтобы зафиксировать успех. Сам Кисида ранее заявил, что новое правительство занято решением неотложных задач и о роспуске парламента он сейчас не думает.

Обычно внеочередные сессии парламента в Японии проводятся несколько раз в год, конкретные сроки каждый раз согласовываются партиями и правительством. В последние годы по крайней мере одна внеочередная сессия парламента каждый раз приходилась на сентябрь-октябрь. Регулярная же 150-дневная сессия парламента Японии открывается каждый год в январе.