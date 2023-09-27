Блинкен заявил Алиеву о необходимости гарантий безопасности жителей Нагорного Карабаха

Госсекретарь США отметил "необходимость того, чтобы Азербайджан воздерживался от дальнейших военных действий" и "обеспечил беспрепятственный гуманитарный доступ"

ВАШИНГТОН, 27 сентября. /ТАСС/. Госсекретарь США Энтони Блинкен в телефонном разговоре с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым подчеркнул необходимость гарантий безопасности для жителей Нагорного Карабаха и защиты их прав. Об этом говорится в письменном заявлении руководителя пресс-службы Госдепартамента Мэттью Миллера, опубликованном во вторник.

По его словам, Блинкен отметил "необходимость того, чтобы Азербайджан воздерживался от дальнейших военных действий в Нагорном Карабахе и обеспечил беспрепятственный гуманитарный доступ". "Он призвал президента Алиева дать жителям Нагорного Карабаха гарантии того, что они смогут безопасно жить в своих домах, а их права будут защищены", - говорится в документе.

"Госсекретарь призвал президента Алиева взять на себя обязательства провести широкую амнистию и допустить в Нагорный Карабах международную миссию наблюдателей, а также отметил выраженную публично президентом приверженность обеспечению для всех в Нагорном Карабахе будущего на основе мира, взаимопонимания и взаимного уважения", - сообщил Миллер.

19 сентября началось очередное обострение в Нагорном Карабахе. В Баку объявили о начале "антитеррористических мероприятий локального характера" и потребовали вывода из региона армянских военных. В Ереване заявили, что в Карабахе нет ВС Армении, и назвали происходящее "широкомасштабной агрессией". Россия призвала стороны конфликта остановить кровопролитие и вернуться к дипломатическому урегулированию. 20 сентября была достигнута договоренность о прекращении боевых действий, а на следующий день в азербайджанском городе Евлах прошла встреча представителей Баку и армянского населения Карабаха "для обсуждения вопросов реинтеграции".