Суд в Южной Корее не стал выдавать ордер на арест лидера оппозиции

По данным Yonhap, прокуратура настаивала, что политика нужно взять под стражу из-за риска уничтожения улик и серьезности преступлений

СЕУЛ, 27 сентября. /ТАСС/. Суд в Республике Корея не стал выдавать ордер на арест председателя ведущей оппозиционной партии страны "Тобуро" Ли Чжэ Мёна. Об этом сообщило агентство Yonhap.

"С учетом общей оценки необходимости обеспечения права подсудимого на защиту и возможности уничтожения улик сложно прийти к выводу, что его арест обоснован и необходим настолько, что следует отказаться от расследования без задержания", - объявил суд. Слушания заняли около девяти часов. Еще семь часов потребовалось для того, чтобы суд принял решение.

Как отмечает Yonhap, прокуратура настаивала, что политика нужно взять под стражу из-за риска уничтожения улик и серьезности преступлений. Ли Чжэ Мёна подозревают в должностном преступлении и коррупции в сфере недвижимости в тот период, когда он занимал пост мэра города Соннам. Правоохранительные органы также считают, что он причастен к переводу одной из компаний денежных средств в КНДР, что было сделано, как предполагается, для организации его поездки на север полуострова.

Согласно агентству, лидер ведущей оппозиционной партии в Республике Корея впервые посетил слушания, посвященные своему аресту.

18 сентября Ли Чжэ Мён попал в больницу из-за голодовки, которую объявил 31 августа, требуя извинений от "некомпетентного правительства за ущерб демократии", кадровых перестановок и изменения позиции по вопросу сброса воды с аварийной японской АЭС. В тот же день прокуратура направила запрос на ордер на арест политика.

21 сентября Национальное собание Республики Корея одобрило ходатайство прокуратуры разрешить в связи с делом о коррупции возможный арест председателя "Тобуро", несмотря на то, что эта партия обладает большинством в парламенте.