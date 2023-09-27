Си Цзиньпин поздравил президента Туркмении с Днем независимости

Председатель КНР отметил, что готов "прилагать совместные усилия для построения китайско-туркменского сообщества", и пожелал республике процветания и благополучия

АШХАБАД, 27 сентября. /ТАСС/. Председатель КНР Си Цзиньпин поздравил президента Туркмении Сердара Бердымухамедова с Днем независимости. Текст поздравлений приводит газета "Нейтральный Туркменистан".

"Я уделяю большое внимание китайско-туркменским отношениям и готов с Вами прилагать совместные усилия для построения китайско-туркменского сообщества единой судьбы, характеризующегося вековой дружбой, солидарностью и взаимной выгодой. Желаю дружественному Туркменистану процветания и могущества, а его народу - счастья и благополучия", - написал Си Цзиньпин.

Он напомнил о визите Бердымухамедова в Китай в январе. "В мае мы в очередной раз провели встречу и приняли участие в саммите Китай - Центральная Азия, в ходе которого мы с Вами проектировали развитие китайско-туркменских отношений, обсудили грандиозный план сотрудничества между Китаем и Центральной Азией и придали мощный импульс дальнейшему развитию китайско-туркменского всестороннего стратегического партнерства", - добавил председатель КНР.

Туркмения 27 сентября отмечает 32-ю годовщину независимости. Страна стала суверенным государством в 1991 году, когда Верховный совет Туркменской ССР по итогам всенародного референдума принял конституционный закон "О независимости и основах государственного устройства Туркменистана".