Раиси надеется на рост сотрудничества Туркмении и Ирана в разных сферах

Президент Ирана отметил, что оба государства привержены дружественным отношениям, основанным на взаимном уважении

АШХАБАД, 27 сентября. /ТАСС/. Президент Ирана Эбрахим Раиси надеется, что сотрудничество его страны и Туркмении будет укрепляться в разных сферах. Об этом он написал в поздравлении президенту Туркмении Сердару Бердымухамедову по случаю Дня независимости страны.

"Надеюсь, благодаря совместным усилиям отношения между нашими странами будут неуклонно наращиваться во взаимных интересах, а также во имя укрепления мира и безопасности в региональном и международном аспектах. Молю Всевышнего о ниспослании Вам крепкого здоровья и успехов, а благородному народу Туркменистана - счастья и благополучия", - написал Раиси. Текст поздравления приводит официальная газета "Нейтральный Туркменистан".

Он отметил, что Иран и Туркмения привержены дружественным отношениям, основанным на взаимном уважении. "Историко-культурная общность, совместные интересы и взаимные визиты делегаций высокого уровня сыграли важную роль в расширении и дальнейшем развитии двустороннего сотрудничества", - добавил президент Ирана.

Туркмения 27 сентября отмечает 32-ю годовщину независимости. Страна стала суверенным государством в 1991 году, когда Верховный Совет Туркменской ССР по итогам всенародного референдума принял конституционный закон "О независимости и основах государственного устройства Туркменистана".