В Индии заявили о готовности помочь преодолеть поляризацию Востока и Запада

Глава МИД республики Субраманьям Джайшанкар отметил, что также есть разрыв между Севером и Югом, который возник в том числе из-за COVID

НЬЮ-ЙОРК, 27 сентября. /ТАСС/. Индия является одной из немногих стран, которые могут способствовать преодолению поляризации Востока и Запада и разрыва между Севером и Югом. Об этом заявил глава МИД республики Субраманьям Джайшанкар, выступая в Совете по международным отношениям в Нью-Йорке.

"Одно из противоречий, и оно было очень заметно на G20, - это обострившаяся поляризация Востока и Запада, непосредственной, но не единственной причиной которой является конфликт на Украине. В частности, из-за COVID, но не только из-за COVID, очень глубок разрыв между Севером и Югом. И я бы сказал, что мы одна из немногих стран, которые способны реально решить обе проблемы", - сказал глава внешнеполитического ведомства.

"Посмотрите на последнее десятилетие, мы стали членами большего числа организаций", - сказал Джайшанкар, упомянув QUAD (Четырехсторонний диалог по безопасности, объединяет Австралию, Индию, Японию и США), Шанхайскую организацию сотрудничества, I2U2 (Израиль, Индия, ОАЭ и США). "Самым последним является экономический коридор Индия - Ближний Восток - Европа. <...> У нас есть еще несколько организаций более локального характера", - отметил глава МИД.