Республиканцы заявили о новых свидетельствах связей Байдена с бизнесом сына

По словам спикера Палаты представителей Конгресса США Кевина Маккарти, когда Байден баллотировался на пост президента, он заявлял американцам, что его семья никогда не получала денег из Китая, однако это было неправдой

ВАШИНГТОН, 27 сентября. /ТАСС/. Конгрессмены-республиканцы получили новые свидетельства того, что американский лидер Джо Байден вопреки его утверждениям был вовлечен в бизнес своего сына Хантера в Китае. С таким заявлением выступил на пресс-конференции во вторник спикер Палаты представителей Конгресса США Кевин Маккарти (республиканец от штата Калифорния).

Как отметил законодатель, новые данные свидетельствуют о том, что "президент Байден вновь солгал американцам". "Как мы только что выяснили, когда он был вице-президентом и отправился в Китай в 2013 году на самолете вице-президента, с ним был его сын Хантер Байден", - сообщил Маккарти. По его словам, сын действующего американского лидера ездил в КНР для встречи с китайским бизнесменом Джонатаном Ли.

"Как мы выяснили сегодня, когда Байден баллотировался на пост президента, когда он заявлял американцам, что его семья никогда не получала денег из Китая, это было неправдой. Мы узнали сегодня, что было два чека, направленных из Пекина Джонатаном Ли Хантеру Байдену, это $250 тыс. Вы знаете, какой был адрес? Это был дом Джо Байдена", - подчеркнул конгрессмен. Он допустил, что Хантер Байден в то время жил не в том доме в штате Делавэр, а в Калифорнии.

Как подчеркнул Маккарти, адвокат семьи Байдена ранее уверял, что "они никогда не получали средств от этого человека". "Это было ложью", - отметил республиканец. "Теперь мы узнали, что Джо Байден не только подружился с этим человеком, он написал рекомендательные письма в колледж для его детей", - добавил он. "Так что слова президента о том, что он никогда не получал средств из Китая, не были правдой. Они не просто получали деньги, они получали деньги, используя адрес Джо Байдена, являвшегося в то время вице-президентом", - сказал республиканец.

Председатель комитета по надзору и подотчетности Палаты представителей Конгресса США Джеймс Комер (республиканец от штата Кентукки) 26 сентября сообщил, что указанные сведения были получены от представителей банков на основании запроса со стороны законодателей.

Маккарти 11 сентября заявил, что принял решение инициировать официальное расследование перед возможным объявлением голосования по импичменту Байдена. Как заявил законодатель, расследование будет направлено на то, чтобы выяснить, получал ли действующий американский лидер выгоду от деловых операций своего сына Хантера Байдена.