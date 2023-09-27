Япония призвала Россию опираться на научные данные в вопросе воды с "Фукусимы-1"

Генеральный секретарь японского кабмина Хирокадзу Мацуно отметил, что в дальнейшем на различных уровнях его страна будет предоставлять в высокой степени прозрачную информацию по этому поводу

ТОКИО, 27 сентября. /ТАСС/. Правительство Японии призывает Россию опираться на научно обоснованные данные в вопросе сброса воды с аварийной АЭС "Фукусима-1" и обращает внимание на выводы Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ). Об этом заявил на пресс-конференции генеральный секретарь кабмина Хирокадзу Мацуно, комментируя заявление Россельхознадзора о возможности присоединения РФ к ограничениям на поставки морепродуктов из Японии.

"Мы в курсе заявления российской стороны и хотели бы внимательно изучить его содержание. Правительство Японии неоднократно предоставляло международному сообществу, в том числе России, объяснения и информацию, опираясь на научные обоснования, о безопасности воды, обработанной при помощи [системы очистки] ALPS", - сказал он.

"Мы прошли проверку МАГАТЭ с участием в том числе специалистов из России", - обратил внимание Мацуно, имея в виду доклад, который был составлен специалистами агентства при консультационной поддержке экспертов из 11 стран, включая РФ. В документе отмечалось, что указанные консультанты выступали в качестве независимых экспертов в индивидуальном порядке. "В дальнейшем на различных уровнях и [пользуясь] различными возможностями мы будем предоставлять в высокой степени прозрачную информацию и настоятельно призываем российскую сторону реагировать на основе научных данных", - добавил генсек кабмина.

Россельхознадзор 26 сентября сообщил, что рассматривает возможность присоединения к ограничениям, введенным Китаем на поставки морепродуктов из Японии, с учетом возможных рисков радиационного загрязнения после начала сброса в океан воды с АЭС "Фукусима-1". Решение будет принято после переговоров с японской стороной. Ведомство направило ветеринарной службе Японии письмо с просьбой предоставить до 16 октября информацию о методиках, которые используются для радиологических исследований экспортируемой рыбной продукции, в том числе на остаточное содержание радиоактивного изотопа водорода (тритий).

Оператор АЭС компания Tokyo Electric Power 24 августа начала сброс в океан первой партии воды, которая, как заявляют в Токио, прошла очистку, дополнительно разбавлена морской водой и в целом очищена от радиоактивных веществ, но в незначительных объемах содержит тритий. Главное таможенное управление КНР с 24 августа полностью прекратило импорт морепродуктов из Японии.