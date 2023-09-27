27 сентября, 03:58
Военная операция на Украине

Маккарти выступил против включения $6 млрд для Киева во временный бюджет

Спикер Палаты представителей Конгресса США сообщил, что был в некоторых американских штатах, где нанесен серьезный ущерб из-за различных стихийных бедствий, и отметил, что их жители нуждаются в помощи

ВАШИНГТОН, 27 сентября. /ТАСС/. Спикер Палаты представителей Конгресса США Кевин Маккарти (республиканец от штата Калифорния) выступает против включения в инициативу о продлении финансирования федерального правительства страны положения о выделении примерно $6 млрд на помощь Украине.

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Военная операция на Украине. Онлайн

Демократы и республиканцы в Сенате Конгресса США ранее в этот же день в предварительном порядке согласовали законодательную инициативу о продлении финансирования федерального правительства до 17 ноября, которая предусматривает выделение около $6 млрд на помощь Украине. Примерно $6 млрд предлагается выделить на ликвидацию последствий стихийных бедствий в США. В документ не включены меры по ужесточению контроля на американо-мексиканской границе с целью пресечения нелегальной иммиграции, на необходимости которых настаивают республиканцы.

"Если они хотят сосредоточить внимание на Украине, а не на южной границе, я думаю, что у них приоритеты расставлены в обратном порядке", - заявил Маккарти во вторник на пресс-конференции, говоря о предложении сенаторов. На вопрос о том, считает ли он неверным шагов включение в инициативу положения о выделении средств на помощь Киеву, конгрессмен ответил: "Да, это неправильно".

Спикер Палаты представителей сообщил, что ранее был в некоторых американских штатах, где был нанесен серьезный ущерб из-за различных стихийных бедствий и катастроф. Маккарти отметил, что жители этих штатов нуждаются в помощи. "Они ставят Украину выше американцев", - подчеркнул республиканец, говоря о предложении сенаторов.

"Почему мы не можем разобраться с границей и с чрезвычайными ситуациями у нас?" - добавил Маккарти. Говоря о выделении средств на помощь Киеву, он отметил: "Почему это более приоритетный вопрос, чем происходящее на границе?"

Вашингтонская администрация 10 августа запросила у Конгресса в качестве дополнительных расходов из федерального бюджета в 2023 финансовом году, который заканчивается в США 30 сентября, $13 млрд на экстренную военную помощь Киеву и $8,5 млрд на содействие Украине и некоторым другим странам в сфере экономики и безопасности. 

Теги:
УкраинаСШАВоенная операция на УкраинеМаккарти, Кевин
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