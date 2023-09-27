Байден на приеме в Калифорнии в шутку заявил о желании забраться на дерево

В пресс-пуле Белого дома отметили, что американский президент также сказал о нежелании возвращаться домой после поездки в Калифорнию

ВАШИНГТОН, 27 сентября. /ТАСС/. Президент США Джо Байден на приеме в штате Калифорния по сбору средств на проведение предвыборной кампании во вторник в шутку сказал, что хотел бы забраться на дерево. Об этом сообщили журналисты пресс-пула Белого дома, сопровождающие американского лидера в поездке.

"Байден пошутил, что он хочет забраться на большое дерево, растущее посреди двора, и сказал, что не хочет возвращаться домой", - отмечается в сообщении. Позднее пресс-пул уточнил, что "неясно, шутил ли президент США относительно того, что он хочет залезть на дерево во дворе".

Какие-либо другие подробности об этих словах Байдена не приводятся. Во время выступления на приеме он изложил стандартные тезисы, касающиеся приоритетов политики его администрации.

Президенту США в ноябре прошлого года исполнилось 80 лет. Он нередко допускает в своих публичных выступлениях различные оговорки и словесные ляпы. Республиканцы используют это в межпартийной борьбе, чтобы поставить под сомнение умственные и физические способности главы государства продолжать руководить Соединенными Штатами.