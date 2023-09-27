Премьер Эстонии призвала другие страны НАТО увеличить расходы на оборону

Как сообщила Кая Каллас, республика в 2024 году увеличит эту статью бюджета до 3,2% ВВП

БЕРЛИН, 27 сентября. /ТАСС/. Страны НАТО должны значительно увеличить расходы на оборону по примеру балтийских республик. Об этом заявила глава правительства Эстонии Кая Каллас.

"И это то, что я продвигаю и на уровне НАТО", - сообщила Каллас агентству DPA в кулуарах Балтийской конференции по безопасности. "Посмотрите на 1988 год, когда все союзники по НАТО тратили на оборону более 2% ВВП. И почему? Потому что они считали опасность серьезной. Однако сейчас опасность больше, чем во время холодной войны, поскольку война вернулась в Европу", - утверждала эстонский премьер.

Как отмечает DPA, Каллас указала, что Эстония в следующем году увеличит эту статью бюджета до 3,2% ВВП.

В заявлении по итогам июльского саммита НАТО подчеркивалась необходимость сделать больше для выполнения обязательств "в качестве союзников по НАТО, в том числе для удовлетворения давних потребностей альянса для обеспечения ресурсами новых планов обороны и обновления вооружений, а также для обеспечения операций, миссий и деятельности НАТО". Члены альянса также признали, что "во многих случаях потребуются расходы, превышающие 2% ВВП, для устранения существующих недостатков и удовлетворения требований во всех секторах для гарантий безопасности".

Страны НАТО на саммите в Уэльсе в сентябре 2014 года приняли решение сделать показатель расходов на оборону на уровне 2% ВВП целевым для всех стран-членов.