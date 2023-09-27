WSJ: недостаток обучения украинских военных приводит к поломкам западного оружия

Газета уточнила, что обучение солдат ВСУ эксплуатации гаубиц Panzerhaubitze продолжалось всего пять недель, в то время как немецкие солдаты обычно обучаются как минимум четыре месяца

НЬЮ-ЙОРК, 27 сентября. /ТАСС/. Запад не уделил достаточно времени обучению украинских солдат эксплуатации западной боевой техники, что делает ее использование менее эффективным и приводит к частым поломкам. К такому выводу пришла газета The Wall Street Journal (WSJ).

Как сообщили изданию украинские военные, западные вооружения, например, гаубицы Panzerhaubitze производства германского концерна Rheinmetall, часто ломаются на фоне их постоянной эксплуатации. Военные аналитики в свою очередь отметили, что поломки могут быть следствием того, что "на подготовку украинских артиллеристов перед их отправкой на поле боя было потрачено слишком мало времени". WSJ уточняет, что обучение солдат Вооруженных сил Украины (ВСУ) эксплуатации гаубиц продолжалось всего пять недель, в то время как немецкие солдаты обычно обучаются как минимум четыре месяца.

По словам начальника Главного управления боевых ударных систем Генерального штаба ВСУ Сергея Баранова, украинские военные могут одновременно эксплуатировать менее 70% поставленных Западом гаубиц.

Издание отмечает, что сейчас ВСУ используют 17 типов гаубиц западного и советского производства. Среди них примерно 200 гаубиц M777, переданных США, Канадой и Австралией, около 72 гаубиц L119, направленных США и Великобританией, 38 французских самоходных артиллерийских установок Caesar, 30 британских AS-90 и порядка 22 немецких Panzerhaubitze. Также ВСУ используют американские гаубицы M109, польские Krab и словацкие Zuzana 2.

Украинская армия с 4 июня предпринимает безуспешные попытки наступления. 12 сентября президент РФ Владимир Путин сообщил, что Киев к этому моменту потерял 71,5 тыс. военных и около 18,5 тыс. танков и других бронемашин. Глава Минобороны Сергей Шойгу 26 сентября рассказал, что только за этот месяц потери Украины превысили 17 тыс. человек, при этом "контрнаступление" так и не принесло значимых результатов.