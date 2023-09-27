27 сентября, 06:29

СМИ: в Буркина-Фасо проходят демонстрации в поддержку переходного правительства

Демонстрации начались после распространенной в местных соцсетях информации о попытке государственного переворота, которые не подтвердились

ПРЕТОРИЯ, 27 сентября. /ТАСС/. В столице Буркина-Фасо Уагадугу проходят массовые демонстрации в поддержку правительства переходного периода. Об этом сообщил местный портал Burkina24.

По его данным, тысячи молодых людей вышли на улицу вечером во вторник и направились в сторону центральной площади города, скандируя лозунги в поддержку главы переходного правительства Ибрагима Траоре. Отмечается, что демонстрации начались после распространенной в местных социальных сетях информации о попытке государственного переворота, которые не подтвердились.

Ранее издание Jeune Afrique сообщало, что Траоре произвел перестановки в Национальном разведывательном управлении и Службе государственной безопасности на фоне попыток дестабилизации ситуации в стране, в том числе извне. Несколько военных из окружения Траоре были арестованы по подозрению в "заговоре против государственной безопасности".

Позднее власти Буркина-Фасо приостановили до дальнейшего распоряжения работу журнала Jeune Afrique из-за публикации материалов, которые, по их мнению, дискредитируют национальные вооруженные силы. 

Теги:
Буркина-ФасоТраоре, Ибрагим
© Информационное агентство ТАСС
Свидетельство о регистрации СМИ №03247 выдано 02 апреля 1999 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати.
Отдельные публикации могут содержать информацию,
не предназначенную для пользователей до 16 лет.
Об агентстве
Пресс-центр
Карьера
Рекламные продукты
Правила цитирования
Контактная информация