СМИ: вывод французских военных из Нигера связан с отсрочкой интервенции ECOWAS

Как отмечает журнал Jeune Afrique, президент Нигерии и председатель ECOWAS Бола Тинубу теперь настроен "менее агрессивно", так как не получил поддержки интервенции ни в парламенте, ни среди общественности

ПАРИЖ, 27 сентября. /ТАСС/. Решение Франции вывести войска из Нигера может быть связано с затягиванием планируемой интервенции Экономического сообщества стран Западной Африки (ECOWAS). Такое мнение выразил журнал Jeune Afrique.

"Если Франция решила сдаться, то это потому, что перспектива военной интервенции ECOWAS, которую сообщество открыто поддержало в начале августа, откладывается", - пишет издание.

Как отмечается, президент Нигерии и председатель ECOWAS Бола Тинубу теперь настроен "менее агрессивно", так как не получил поддержки интервенции ни в парламенте, ни среди общественности, и в ходе выступления на 78-й сессии Генассамблеи ООН в Нью-Йорке указал, что переговоры с новыми властями Нигера все еще продолжаются.

В августе ивуарийский спецназ был приведен в боеготовность, а военные подразделения Бенина передислоцированы к границам Нигера, напоминает журнал. Тем не менее приоритет все еще отдается дипломатическому решению, в его поддержку выступают и США, утверждает издание со ссылкой на дипломатический источник. "Все, даже те, кто отстаивает более жесткую линию, хотят избежать вооруженного вмешательства", - приводит его цитату Jeune Afrique. По его данным, вероятность западноафриканской интервенции сейчас "очень низка, но не исключена".

Ранее президент Франции Эмманюэль Макрон объявил, что республика выведет до конца текущего года все свои войска из Нигера. Их численность оценивается в 1,5 тыс. При этом в стране остаются около 1,1 тыс. военных из США.