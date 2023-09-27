Додон заявил, что русофобия в Молдавии не имеет ничего общего с европейскими ценностями

Таким образом экс-глава республики прокомментировал заявление президента Майи Санду, что власти не будут сотрудничать с Россией из-за несоответствия принципам европейской интеграции

КИШИНЕВ, 27 сентября. /ТАСС/. Европейские ценности не имеют ничего общего с политикой русофобии и втягивания нейтральной Молдавии в конфликт на Украине, которую проводит президент Майя Санду и ее Партия действия и солидарности. Об этом заявил бывший глава государства и лидер оппозиционной Партии социалистов Игорь Додон, комментируя заявление Санду, что власти не будут сотрудничать с Россией из-за несоответствия принципам европейской интеграции.

"Пытаясь угодить своим кураторам на Западе Санду и ее партия фанатично пытаются убедить граждан, что, развивая отношения с Европейским союзом, США, мы должны разрушить отношения с нашим стратегическим партнером Россией, странами СНГ. Каждую неделю правительство и парламент денонсируют соглашения со странами Содружества, из страны высылаются российские дипломаты, предпринимаются другие демарши", - сказал Додон в беседе с корреспондентом ТАСС. По его словам, такая политика спровоцировала жесточайший кризис в экономике, невиданные за последние десятилетия скачок цен и инфляции, рост бедности, протесты населения.

"Попытка сломать через колено тех, кто не разделяет политику властей усугубила раскол среди граждан страны. Как свидетельствуют все опросы, в том числе и сделанные провластными социологами, большинство населения против разрыва с Россией и странами Содружества", - отметил лидер социалистов. Он напомнил, что согласно опросам, за два года правления Санду и ее партии, поддержка гражданами курса на европейскую интеграцию упала на 10%, а доверие к восточному вектору развития страны выросло.

Бывший президент Молдавии заявил, что политика правящей партии ведет народ к катастрофе. "В отличие от граждан страны, которых правящая партия обманула, пообещав хорошую жизнь, ее лидеры неплохо устроились, о чем свидетельствуют то и дело вспыхивающие коррупционные скандалы. Многие уже подготовили себе теплые места за рубежом. Граждан страны проводимая ими политика втягивания нейтральной Молдовы в конфликт на территории соседней страны ведет к трагедии. Последствия которой неизмеримо больше, чем те, которые нам пришлось пережить за два года их правления. И я советую людям крепко об этом подумать, прежде чем отправиться на избирательные участки в ноябре", - отметил Додон. Он выразил убежденность, что "временщики у власти в Молдове вскоре отправятся на свалку истории, на смену им придут прагматичные, профессиональные руководители, государственники, которые восстановят отвечающее интересам народа стратегическое партнерство с Россией и СНГ".