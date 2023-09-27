Мэр Варшавы заявил, что Зеленского "понесло" на ГА ООН с обвинениями в адрес Польши

ТАСС, 27 сентября. Мэр Варшавы Рафал Тшасковский считает, что президента Украины Владимира Зеленского "понесло" на Генеральной Ассамблее ООН с обвинениями в адрес Польши. Об этом в понедельник сообщил телеканал Polsat.
"Дошло до очень грустной ситуации. Конечно, Владимир Зеленский переборщил", - приводит телеканал слова мэра Варшавы. "Зеленского понесло. Он не должен был произносить такие слова", - заявил Рафал Тшасковский.
В последнее время Варшава и Киев обмениваются резкими заявлениями, переходящими в угрозы. Камнем преткновения стал вопрос поставок украинской сельскохозяйственной продукции в ЕС. Польша в числе нескольких стран приняла меры, чтобы не допустить обвала цен на внутреннем рынке из-за потока украинского зерна. Однако для Киева, который обсуждает бюджет на следующий год с рекордным дефицитом, вопрос экспорта сельхозпродукции стоит очень остро.
Попытки Еврокомиссии урегулировать ситуацию пока не увенчались успехом. Киев подал жалобу во Всемирную торговую организацию, а Варшава напомнила, что транзит оружия и гуманитарной помощи на Украину осуществляется через польскую территорию. Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий предупредил о готовности расширить список запрещенных к ввозу товаров с Украины, если ее власти продолжат накалять обстановку. Президент Украины Владимир Зеленский на сессии Генассамблеи ООН заявил, что страны ЕС путем ограничения поставок украинского зерна якобы "помогают России".