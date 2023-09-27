Мэр Варшавы заявил, что Зеленского "понесло" на ГА ООН с обвинениями в адрес Польши

Президент Украины ранее заявил, что страны ЕС путем ограничения поставок украинского зерна якобы "помогают России"

ТАСС, 27 сентября. Мэр Варшавы Рафал Тшасковский считает, что президента Украины Владимира Зеленского "понесло" на Генеральной Ассамблее ООН с обвинениями в адрес Польши. Об этом в понедельник сообщил телеканал Polsat.

"Дошло до очень грустной ситуации. Конечно, Владимир Зеленский переборщил", - приводит телеканал слова мэра Варшавы. "Зеленского понесло. Он не должен был произносить такие слова", - заявил Рафал Тшасковский.

В последнее время Варшава и Киев обмениваются резкими заявлениями, переходящими в угрозы. Камнем преткновения стал вопрос поставок украинской сельскохозяйственной продукции в ЕС. Польша в числе нескольких стран приняла меры, чтобы не допустить обвала цен на внутреннем рынке из-за потока украинского зерна. Однако для Киева, который обсуждает бюджет на следующий год с рекордным дефицитом, вопрос экспорта сельхозпродукции стоит очень остро.

Попытки Еврокомиссии урегулировать ситуацию пока не увенчались успехом. Киев подал жалобу во Всемирную торговую организацию, а Варшава напомнила, что транзит оружия и гуманитарной помощи на Украину осуществляется через польскую территорию. Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий предупредил о готовности расширить список запрещенных к ввозу товаров с Украины, если ее власти продолжат накалять обстановку. Президент Украины Владимир Зеленский на сессии Генассамблеи ООН заявил, что страны ЕС путем ограничения поставок украинского зерна якобы "помогают России".