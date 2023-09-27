27 сентября, 07:05,
обновлено 27 сентября, 07:30
Ситуация в зоне нагорнокарабахского конфликта

Минздрав Азербайджана сообщил о гибели в Карабахе 192 военнослужащих ВС республики

Еще 511 военных получили ранения

БАКУ, 27 сентября. /ТАСС/. Минздрав Азербайджана сообщил о гибели 192 и ранении 511 военнослужащих Вооруженных сил Азербайджана в ходе антитеррористических мероприятий в Карабахе.

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"Во время локальных антитеррористических мероприятий погибли 192 военнослужащих Вооруженных сил Азербайджанской Республики", - говорится в сообщении. По данным ведомства, 180 погибших являются военнослужащими министерства обороны, 12 - МВД республики.

Минздрав также сообщил, что 511 военнослужащих получили ранения. По информации министерства, в ходе операции также погиб один и ранен один гражданский. "Личности 11 человек будут установлены после генетических исследований, проведенных судебно-медицинской экспертизой", - отмечается в сообщении.

В свою очередь Минобороны Азербайджана опубликовало список военнослужащих, погибших в ходе антитеррористических мероприятий 19-20 сентября. 

Теги:
АзербайджанСитуация в зоне нагорнокарабахского конфликта
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